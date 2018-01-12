Медведев поручил привязать бонусы топ-менеджеров к показателям эффективности госкомпаний

Вознаграждения руководителей компаний с государственным участием будут зависеть от показателей эффективности работы таких компаний. Разработать новые правила премьер Дмитрий Медведев поручил Министерству экономического развития совместно с Минтрудом, передает корреспондент Накануне.RU.

Поручения председателя правительства по социально-экономическим вопросам опубликованы на сайте кабмина. До конца февраля министерства, экспертный совет при Правительстве РФ и заинтересованные организации должны представить предложения по совершенствованию методических указаний по применению показателей оценки эффективности госкомпаний, с учетом их "привязки" к бонусам высшего руководства, говорится в документе.

Напомним, с 2017 г. в силу вступили поправки в Трудовой кодекс, предложенные Правительством: зарплаты руководителей госкомпаний не могут более, чем в восемь раз, превышать зарплаты подчиненных.