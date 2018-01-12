В Верхнеуральске завершены работы по реконструкции очистных сооружений

Губернатор Борис Дубровский проверил ход работ по реконструкции очистных сооружений в Верхнеуральске, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

На их реконструкцию из областного бюджета было выделено более 66 млн рублей.

"В Верхнеуральске завершены работы по строительству очистных сооружений, идет наладка оборудования. В этом плане 2017 год войдет в историю города, поскольку решена его вековая проблема", – подчеркнул Борис Дубровский.

Очистные сооружения в городе не могли ввести в эксплуатацию с 1982 года. В 2016 году в ходе визита в муниципалитет глава области принял решение о реконструкции.

"Я наслышан о ситуации с очистными сооружениями в Верхнеуральске, они никогда не работали, хотя на строительство выделялись деньги, и проект давно есть. Сомнений нет – очистные надо достраивать", – отметил тогда Борис Дубровский.

В настоящий момент очистные сооружения работают в режиме пуско-наладки. Ультрафиолетовая установка будет включена в работу 2 апреля 2018 года после полной настройки биологической очистки.

Также в ходе визита губернатор положительно оценил итоги социально-экономического развития Верхнеуральского района в 2017 году. Он поставил задачу перед руководителем муниципалитета запустить очистные сооружения в полном объеме в 2018 году, также даны поручения по развитию сельского хозяйства и созданию фермерских хозяйств.