Стало известно, сколько денег россияне истратили на празднование Нового года и подарки

Всероссийский центр изучения общественного мнения выяснил, сколько денег россияне потратили на празднование Нового года и что получили в подарок от близких. Как передает корреспондент Накануне.RU, результаты исследования опубликованы на официальном сайте ВЦИОМ.

Так, праздничная новогодняя неделя в этом году порадовала почти три четверти жителей России (73%), и это несколько меньше, чем в прошлые зимние каникулы (78%). А сумма средних расходов на празднование в 2018-м составила 14 тыс. 195 руб. – это почти столько же, сколько было в 2017-м (14 тыс. 192 руб.). Фактические траты в среднем также совпали с запланированными в конце декабря (14 тыс. 299 руб.).

На подарки близким и друзьям в итоге потрачено около 5 тыс. 459 руб., на новогодний стол – 4 тыс. 764 руб., на туристические поездки, елки, рестораны и прочее – 3 тыс. 972 руб. Те или иные траты совершили 98% опрошенных, и только 2% не потратили денег на празднование и каникулы.

Что касается самих подарков, то парфюмерию, косметику или бижутерию получили на Новый год 27% опрошенных, конфеты, спиртные напитки, деликатесы – 25%, сувениры – 24%. Однако есть и разочарования: так, билеты в театр или на концерт и турпутевки получили единицы (2% и менее 1% соответственно), тогда как мечтал о них каждый десятый (по 9%).

Напомним, в прошлом декабре министр сельского хозяйства России Александр Ткачев заявлял, что рост цен на продукты в стране в преддверии Нового года является рекордно низким.