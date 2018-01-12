На Южном Урале 85-летнюю жительницу аварийного барака через суд переселят в нормальное жилье

В Копейске через суд прокуратура добилась переселения из аварийного барака 85-летней пенсионерки с 57-летним сыном-инвалидом.

Дом №27 на улице Пограничной находился в муниципальной собственности, а в 2015 году был признан аварийным и подлежащим сносу, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

Жилищная инспекция по требованию прокуратуры в ходе выездной проверки выяснила, что в доме на самом деле невозможно жить - полы прогнили, потолки и стены осыпались.

"Поскольку действенных мер органом местного самоуправления к переселению семьи не принято, заместителю главы Копейска по имуществу, градостроительству и жилищной политике объявлено предостережение. В интересах пенсионерки и ее сына прокурор обратился в суд с требованием возложить на администрацию обязанность предоставить семье вне очереди по договору соцнайма благоустроенное жилое помещение в виде отдельной двухкомнатной квартиры, отвечающей установленным санитарно-техническим требованиям", - добавили в надзорном ведомстве.

Суд требования прокурора удовлетворил, однако власти не согласились с решением и попытались его обжаловать, но Челябинский областной суд оставил апелляционную жалобу без удовлетворения.