Банк "Открытие" банкротит депутата тюменской облдумы

Банк "ФК Открытие" подал иск в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа с требованием банкротства депутата Тюменской областной думы Вячеслава Танкеева. Предварительное заседание назначено на январь, передает корреспондент Накануне.RU.

Как следуем из определения суда, кредитная организация заявила о долге депутата в размере 78,6 млн руб.

Вячеслав Танкеев - член фракции "Единой России", до 2016 г. был депутатом окружной думы ХМАО. Депутат имеет звания Почетного строителя России и Почетного жителя Нижневартовска.