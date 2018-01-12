ЦИК зарегистрировал Грудинина кандидатом в президенты

Центральная избирательная комиссия России зарегистрировала в качестве кандидата на президентских выборах директора "Совхоза имени Ленина" Павла Грудинина, выдвинутого КПРФ.

Грудинин отметил, что всегда все кандидаты от КПРФ "участвовали в выборах честно", и пообещал вести избирательную кампанию без нарушений, передает "Интерфакс".

Грудинин, таким образом, стал вторым кандидатом, который был официально зарегистрирован Центральной избирательной комиссией. 29 декабря ЦИК зарегистрировала кандидатом в президенты лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

23 декабря съезд КПРФ путем тайного голосования выдвинул Грудинина кандидатом в президенты РФ в 2018 году. 28 декабря он подал документы в ЦИК РФ.

По данным ЦИК, Грудинин к 9 января получил на свою предвыборную кампанию 143 тысячи рублей, но пока ничего из этих средств не израсходовал.