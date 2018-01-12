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12.01.2018 12:45 Мск (14:45 Екб)
общество | Центральный ФО | В России
"Кровь животных – на руках 78 сенаторов": Госдума готова преодолеть вето Совета Федерации по закону о запрете притравочных станций
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притравочная станция &quot;Новоселки&quot; в Санкт-Петербурге (2017) | Фото: ridgeback-hunter.ru

Депутаты Госдумы созвали согласительную комиссию по доработке законопроекта о запрете контактных притравочных станций. На такое решение нижнюю палату парламента вынудил отказ Совета Федерации принимать закон о переводе тренировок охотничьих собак на более гуманную систему, исключающую прямой контакт между животными. В настоящее время проводимые в России дрессировки не отвечают требованиям развитого общества: диких животных, которые используются в качестве приманки, калечат и морят голодом, чтобы они не нанесли травм собаке. Однако сенаторы отклонили принятый Госдумой закон, аргументируя это защитой охотничьей отрасли. Депутаты "Единой России" и ЛДПР готовы голосовать за преодоление вето Совета Федерации в случае, если работа согласительной комиссии не даст результата, передает корреспондент Накануне.RU.
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В состав комиссии вошли депутаты Николай Николаев, Олег Лебедев, Владимир Бурматов, Анатолий Грешневиков, Михаил Кузьмин, Ярослав Нилов, Владимир Поздняков, Владимир Сысоев, Ольга Тимофеева, Олег Шеин, Адальби Шхагошев.

"Понимая, что данный вопрос долго рассматривался в Госдуме, и с учетом того, что в Совете Федерации не было представлено никаких замечаний, считаем, что необходимо установить ограничение по работе согласительной комиссия до 10 февраля 2018 г.", - заявил сопредседатель комиссии Николай Николаев.

Докладчик отметил, что депутатов и избирателей обескуражило решение Совфеда об отклонении законопроекта. На заседании верхней палаты парламента 26 декабря 2017 г. против документа проголосовали 78 сенаторов. По словам Николая Николаева, аргументов у противников было множество, некоторые касались даже сексуальных меньшинств, но среди них не было ни одного убедительного довода.

"Аргументов было много, вплоть до упоминания различных меньшинств и того, что собак нельзя сравнивать с этими меньшинствами. Говорили, что нарушаются якобы какие-то традиции, хотя мы специально проработали этот вопрос, подняли всю литературу об охоте с 19 века. Нигде нет упоминания о притравочных станциях! Еще был аргумент о том, что мы губим отечественное собаководство. Но в литературе нет упоминаний о том, что собака должна воспитываться на жестокости. Есть другое подозрение. Мы услышали заявление, что, если не будет контактной притравки, то собаки не получат специальных сертификатов. Эти международные сертификаты повышают стоимость собаки в сотни раз. То есть это вопрос не об охоте, а о бизнесе по продаже собак определенным структурам и заинтересованным людям. Мы не услышали ничего, что связано с охотой и нашими традициями, что можно было бы воспринять", - рассказал Николай Николаев.

притравочная станция "Новоселки" в Санкт-Петербурге(2017)|Фото: ridgeback-hunter.ru

Ряд депутатов предположили, что создание согласительной комиссии ни к чему не приведет, раз сенаторов не устраивает сама суть вносимых изменений. Между собой депутаты уже договорились, приняв законопроект во всех трех чтениях, не выражали протеста и сенаторы, одобрив поправки на заседаниях профильных комитетов. Но в решающий момент ситуация почему-то в корне изменилась.

Все дело – в лоббировании интересов бизнеса, уверен председатель комитета по экологии Владимир Бурматов.

"Мы до сих пор не услышали ни одного внятного аргумента от противников закона, которые торпедировали принятие закона. Некоторые коллеги – сенаторы вообще не скрывали, что они, торпедируя законопроект, лоббируют интересы бизнеса. Один так и сказал: охотпользователь, который имеет охотхозяйство". Понятно, что тут нет никакой защиты охотников, тут только защита своего бизнеса. Это конфликт интересов, один из видов коррупции. В законе о статусе члена Совета Федерации нет ни слова о том, что в первую очередь надо руководствоваться интересами бизнеса. С момента принятия нашего законопроекта в окончательном третьем чтении прошел уже почти месяц. За этот период из-за позиции Совфеда на притравочных станциях были зверски убиты сотни, а, может быть, и тысячи диких животных. Их кровь - на руках тех 78 сенаторов, которые торпедировали одобрение закона о запрете контактной притравки", - заявил депутат.

По словам Бурматова, если сенаторы будут думать только о своем бизнесе, фракция "Единая Россия" будет голосовать за преодоление вето Совфеда.

Депутаты от ЛДПР и вовсе предложили не создавать согласительную комиссию, а сразу поднять вопрос о преодолении вето.

В результате большинство депутатов проголосовали за создание комиссии. Ее работа продлится до 10 февраля 2018 г.

притравочные станции(2017)|Фото: vk.com/azj_moscow

Напомним, сегодня в России действуют испытательно-тренировочные станции, которые предоставляют услуги по дрессировке собак с использованием диких животных, содержащихся в неволе. В процессе таких тренировок дикие животные получают серьезные травмы, увечья и зачастую погибают. Для того, чтобы крупный хищник не нанес травм собаке при тренировке, животных калечат (вырывают когти, зубы), морят голодом. Авторы поправок в закон об охоте предложили перевести дрессировку охотничьих собак и ловчих птиц на более гуманную систему, исключающую физический контакт между животными, установить требования к вольерам, в которых содержатся дикие животные, и к организациям, оказывающих подобные услуги.

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12.01.2018 12:45 Мск | Москва | Анна Смирнова
14:45 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 26.12.2017 16:10 Мск
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"Кровь животных – на руках 78 сенаторов": Госдума готова преодолеть вето Совета Федерации по закону о запрете притравочных станций
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