В ТОСЭР Чусовой появились два новых резидента

Русско-турецкое предприятие "Фабио-Рус" по производству пневмоподушек и компания "Стройсервис", стали новыми резидентами ТОСЭР Чусовой, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Пермского края.

Соглашения заключены с краевым министерством территориального развития. В рамках соглашения "Стройсервис" планирует расширить действующее производство модульных зданий и автоприцепов в 1,5 раза, создать 20 новых рабочих мест. "Фабио-Рус" предполагает запустить в 2018 г. в Чусовом новое производство импортозамещающей продукции (пневморессор) и создать порядка 20 новых рабочих мест на первом этапе. Планируется, что после реализации второго этапа штат возрастет до 57 рабочих мест.

Как ранее сообщало Накануне.RU, ранее в федеральный реестр резидентов ТОРа включена компания "Белый камень", которая планирует реализовать в Прикамье инвестиционный проект по увеличению объемов добычи известкового щебня до 720 тыс. т в год и "Чусовской завод по восстановлению труб".

Напомним, статус ТОСЭР Чусовой получил 23 марта 2017 года. Этот статус дает возможность бизнесу, создающему в Чусовом новые рабочие места, получить налоговые льготы и сниженные в несколько раз тарифы страховых взносов. Для Пермского края статус ТОРа - возможность повысить инвестиционную привлекательность региона и конкурентоспособность по отношению к другим регионам страны.