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от издателя  |  комментариев: 78


Михаил Он: Электрошокер для прибалтийских самоубийц О том, как БелАЭС угрожает энергобезопасности прибалтийских лимитрофов, написана большая энциклопедия страшных сказок. Кто в них верит, вопрос десятый, но ведь и ведут себя власти трех республик так, как будто они бессмертные, и мелкие бытовые вопросы, с кого драть три шкуры, чем освещать улицы и запитывать электрички, их волнует так же мало, как Кощея – вопросы отопления его казематов. И совершенно зря.
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В ТОСЭР Чусовой появились два новых резидента
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Чусовой-карта (2012) | Фото: Накануне.RU

Русско-турецкое предприятие "Фабио-Рус" по производству пневмоподушек и компания "Стройсервис", стали новыми резидентами ТОСЭР Чусовой, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Пермского края.

Соглашения заключены с краевым министерством территориального развития. В рамках соглашения "Стройсервис" планирует расширить действующее производство модульных зданий и автоприцепов в 1,5 раза, создать 20 новых рабочих мест. "Фабио-Рус" предполагает запустить в 2018 г. в Чусовом новое производство импортозамещающей продукции (пневморессор) и создать порядка 20 новых рабочих мест на первом этапе. Планируется, что после реализации второго этапа штат возрастет до 57 рабочих мест.

Как ранее сообщало Накануне.RU, ранее в федеральный реестр резидентов ТОРа включена компания "Белый камень", которая планирует реализовать в Прикамье инвестиционный проект по увеличению объемов добычи известкового щебня до 720 тыс. т в год и "Чусовской завод по восстановлению труб".

Напомним, статус ТОСЭР Чусовой получил 23 марта 2017 года. Этот статус дает возможность бизнесу, создающему в Чусовом новые рабочие места, получить налоговые льготы и сниженные в несколько раз тарифы страховых взносов. Для Пермского края статус ТОРа - возможность повысить инвестиционную привлекательность региона и конкурентоспособность по отношению к другим регионам страны.

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12.01.2018 12:41 Мск | Пермь | Ксения Теплякова
14:41 Екб


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В ТОСЭР Чусовой появились два новых резидента
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