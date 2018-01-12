Облсуд оставил в силе решение суда, запретившее Челябинскому летному училищу обучать пилотов

Челябинский областной суд оставил без изменений решение Копейского городского суда, признавшего деятельность частного Челябинского летного училища гражданской авиации по обучению пилотов в отсутствии сертификата авиационного учебного центра незаконной. Об этом Накануне.RU сообщила пресс-секретарь облсуда Евгения Нациевская.

Решение вступило в силу.

Суд запретил образовательном учреждению обучать пилотов до получения сертификата авиационного учебного центра.

Напомним, в августе прошлого года у "ЧЛУГА" закончился срок действия сертификата авиационного учебного центра. Новое они не могут получить уже второй год. В результате Росавиация перестала выдавать челябинским выпускникам свидетельства коммерческого пилота. Свидетельство не смогли получить 32 выпускника ЮУрГУ и шесть "ЧЛУГА". С трудностями столкнулись и уже действующие пилоты – выпускники летного училища. Росавиация отозвала летные свидетельства у 34 человек.

Как сообщало Накануне.RU, на этой неделе Октябрьский районный суд Иркутска признал незаконным отзыв Росавиацией свидетельства авиационного персонала у выпускника Челябинского летного училища гражданской авиации.