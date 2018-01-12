Правительство Гаити вызвало представителя США после слов Трампа о "странах-гадюшниках"

Правительство Гаити вызвало представителя США после заявлений президента Дональда Трампа о "странах-гадюшниках". Об этом в своем Twitter написала корреспондент американского телеканала NBC News.

"Я только что поговорила с послом Гаити в США Полом Алтидором, и он сказал, что правительство Гаити "решительно осуждает" заявления президента Трампа, которые оно считает "основанными на стереотипах"… Посол Гаити в США Пол Алтидор сказал мне, что правительство Гаити официально вызвало представителя США для объяснения заявлений Трампа", - написала Йамише Алкиндор.

Ранее Трамп во время встречи с конгрессменами заявил, что Соединенным Штатам не нужны мигранты из "стран-гадюшников".

В конце сентября Трамп подписал указ, согласно которому с 18 октября запрещен въезд на территорию США всем гражданам КНДР и Чада и многим гражданам Венесуэлы. В списке также остались граждане Ирана, Йемена, Ливии, Сирии и Сомали.