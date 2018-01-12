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от издателя  |  комментариев: 78


Михаил Он: Электрошокер для прибалтийских самоубийц О том, как БелАЭС угрожает энергобезопасности прибалтийских лимитрофов, написана большая энциклопедия страшных сказок. Кто в них верит, вопрос десятый, но ведь и ведут себя власти трех республик так, как будто они бессмертные, и мелкие бытовые вопросы, с кого драть три шкуры, чем освещать улицы и запитывать электрички, их волнует так же мало, как Кощея – вопросы отопления его казематов. И совершенно зря.
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Новости
12.01.2018 12:08 Мск (14:08 Екб)
общество | Центральный ФО
Превышенцы банка "Югра" попытались поймать Путина у редакции "КП": "В таких условиях увидеть он нас не мог"
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превышенцы банка Югра, Комсомольская правда (2018) | Фото: vk.com/club150873952

Вкладчики лишившегося лицензии банка "Югра", которые потеряли часть денег при банкротстве организации, накануне попытались встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Члены инициативной группы поджидали президента у здания "Комсомольской правды", где глава государства проводил встречу с журналистами, передает корреспондент Накануне.RU.

К президенту "превышенцы" хотели обратиться от имени "Союза вкладчиков", у редакции Путина ждал в том числе лидер инициативной группы Николай Николаев. Президент опоздал на встречу на три часа, сообщил он.

превышенцы банка Югра, Комсомольская правда(2018)|Фото: vk.com/club150873952

"Когда он прибыл всех согнали от здания и перевели на противоположную сторону дороги. Приехал кортеж, его не было видно вообще. Не уверен что кто-то заметил даже. В охране объекта принимало участие не менее 100 человек, десятки омоновцев, постоянные патрули и т.п. В таких условиях увидеть он нас не мог, но если бы нас пришло человек 50 и все бы единогласно и громко высказали: помоги вкладчикам Югры, например, он бы точно услышал".

превышенцы банка Югра, Комсомольская правда(2018)|Фото: vk.com/club150873952

Напомним, банк "Югра" лишился лицензии 28 июля, после чего начались акции протеста вкладчиков, чьи сбережения превышали страховую сумму. Собственники банка тоже не согласились с решением ЦБ и обратились в суд. Параллельно основной акционер Алексей Хотин заявлял о готовности санировать банк за счет собственных средств при условии возврата лицензии. Сейчас столичный арбитраж рассматривает иск регулятора о банкротстве банка "Югра".

Отметим, что после отзыва лицензии у "Югры" другие проблемные крупные банки были переданы на санации в Фонд консолидации банковского сектора.

Другие новости по темам: банк Югра, Комсомольская правда, Владимир Путин, вкладчики, отзыв лицензии
12.01.2018 12:08 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
14:08 Екб


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Превышенцы банка "Югра" попытались поймать Путина у редакции "КП": "В таких условиях увидеть он нас не мог"
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