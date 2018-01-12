Превышенцы банка "Югра" попытались поймать Путина у редакции "КП": "В таких условиях увидеть он нас не мог"

Вкладчики лишившегося лицензии банка "Югра", которые потеряли часть денег при банкротстве организации, накануне попытались встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Члены инициативной группы поджидали президента у здания "Комсомольской правды", где глава государства проводил встречу с журналистами, передает корреспондент Накануне.RU.

К президенту "превышенцы" хотели обратиться от имени "Союза вкладчиков", у редакции Путина ждал в том числе лидер инициативной группы Николай Николаев. Президент опоздал на встречу на три часа, сообщил он.

"Когда он прибыл всех согнали от здания и перевели на противоположную сторону дороги. Приехал кортеж, его не было видно вообще. Не уверен что кто-то заметил даже. В охране объекта принимало участие не менее 100 человек, десятки омоновцев, постоянные патрули и т.п. В таких условиях увидеть он нас не мог, но если бы нас пришло человек 50 и все бы единогласно и громко высказали: помоги вкладчикам Югры, например, он бы точно услышал".

Напомним, банк "Югра" лишился лицензии 28 июля, после чего начались акции протеста вкладчиков, чьи сбережения превышали страховую сумму. Собственники банка тоже не согласились с решением ЦБ и обратились в суд. Параллельно основной акционер Алексей Хотин заявлял о готовности санировать банк за счет собственных средств при условии возврата лицензии. Сейчас столичный арбитраж рассматривает иск регулятора о банкротстве банка "Югра".

Отметим, что после отзыва лицензии у "Югры" другие проблемные крупные банки были переданы на санации в Фонд консолидации банковского сектора.