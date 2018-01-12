В Минсельхозе опровергли предложение повысить минимальную розничную цену на коньяк

В Министерстве сельского хозяйства России заявили, что не выступали с предложениями поднять минимальную розничную цену на коньяк и не планируют инициировать такие поправки в дальнейшем. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

Напомним, ранее СМИ писали, что Минсельхоз предложит повысить минимальную розничную цену на коньяк на 34,8% - до 500 руб. за 0,5 литра. Меру якобы поддержали производители: по их словам, нынешняя стоимость позволяет легко производить фальсификат.

Однако в министерстве данные сообщения опровергли.

"Эти вопросы не входят в полномочия ведомства", - цитирует ТАСС официального представителя Минсельхоза.

Напомним, в декабре министр сельского хозяйства России Александр Ткачев заявлял, что рост цен на продукты в стране в преддверии Нового года является рекордно низким.