В Омске роженица выпала из окна роддома: следователи выясняют все обстоятельства ЧП

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по региону, 11 января около 16 часов из окна второго этажа родильного дома № 2 выпала 20-летняя роженица.
"В настоящее время новорожденный здоров, жизни ребенка и матери, получившей незначительную травму, ничего не угрожает", - уточнили в ведомстве.
На месте происшествия работают следователи, они выясняют все обстоятельства и причины случившегося.
В то же время местные СМИ сообщают, что женщина выпала из окна еще будучи беременной, а серьезных травм ей и ребенку удалось избежать благодаря снежному сугробу под окном.