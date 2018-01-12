В Омске роженица выпала из окна роддома: следователи выясняют все обстоятельства ЧП

В Омске следователи выясняют обстоятельства падения из окна р оженицы .

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по региону, 11 января около 16 часов из окна второго этажа родильного дома № 2 выпала 20-летняя роженица.

"В настоящее время новорожденный здоров, жизни ребенка и матери, получившей незначительную травму, ничего не угрожает", - уточнили в ведомстве.

На месте происшествия работают следователи, они выясняют все обстоятельства и причины случившегося.

В то же время местные СМИ сообщают, что женщина выпала из окна еще будучи беременной, а серьезных травм ей и ребенку удалось избежать благодаря снежному сугробу под окном.