Стала известна дата итоговой пресс-конференции губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики главы региона, мероприятие пройдет во вторник, 16 января, на площадке мультимедийного исторического парка "Россия - моя история". Евгений Куйвашев обозначит основные задачи на 2018 год, подведет итоги 2017 года и ответит на вопросы журналистов.

Напомним, свердловский губернатор регулярно встречался с представителями СМИ в конце года. Однако итоговую пресс-конференцию-2017, которая должна была состояться в декабре, было решено перенести на январь 2018 года.