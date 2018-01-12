На Южном Урале вырубленные сосны лежат брошенными вдоль дороги

В Сосновском районе местные жители сообщили о незаконной вырубке молодого леса. Южноуральцы обратились в эко-движение "Время Че" с просьбой помочь разобраться в ситуации, сообщили Накануне.RU в пресс-службе эко-движения.

По словам местных жителей, на землях сельскохозяйственного назначения, на невостребованных паях, расположенных в непосредственной близости к селу Большое Баландино, несколько человек с ручными бензопилами вырубали молодые сосны.

Вырубка велась по инициативе местного предпринимателя, однако правоустанавливающих документов он представить не смог. Деревья планировалось реализовать в Челябинске и других городах региона к Новому году.

В результате была вывезена одна фура деревьев. Глава поселения Александр Быков обратился с заявлениями в районные правоохранительные органы, после чего вывоз деревьев был запрещен, и они остались лежать брошенными вдоль дороги, рядом с местом вырубки.

По словам председателя собрания депутатов Солнечного сельского поселения Сосновского района Владимира Епифанова, вырубке подверглось порядка тысячи деревьев. "Чтобы восстановить насаждения на месте вырубленного леса потребуется не меньше трех-четырех лет. Причем, срубленные сосны, лежащие вдоль дороги, начнут представлять опасность по весне, в сезон пожаров. От одного выброшенного из окна автомобиля окурка, попавшего на сухую хвою, может загореться весь лес", - считает он.

Член Общественной палаты РФ, руководитель эко-движения "Время Че" Феликс Панов уже подготовил обращение в прокуратуру и региональное ГУ МВД, в котором просит обратить особое внимание на эту ситуацию, применить к нарушителям все предусмотренные законом санкции, а также добиться предписания в адрес виновных лиц произвести компенсационные высадки на месте вырубки деревьев.