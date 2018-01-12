Арбитраж Югры прекратил производство по делу "Полярного кварца"

Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа удовлетворил ходатайство компании Travallation Holdings Ltd об отказе от иска к ООО "Полярный кварц" (дочерняя компания "Корпорации развития"). Производство по делу прекращено, передает корреспондент Накануне.RU.

Travallation Holdings Ltd отказалась от требования признать право залогодержателя на акции "Полярного кварца" и права обратить взыскание на предмет залога. Акции, напомним, были заложены банку "Международный финансовый клуб" по кредиту на строительство ТЭС "Полярной" в ЯНАО.

Как сообщало Накануне.RU, "Корпорация развития" и Travallation Holdings Ltd достигли мирового соглашения в рамках процесса в арбитраже Свердловской области, куда компания обратилась с аналогичным иском, но уже к владельцу "Полярного кварца". В рамках мирового соглашения "КР" обязалась выплатить за акции компании порядка 130 млн руб. По суду документ утвердить не удалось. В набсовете Корпорации заявляли о возможности внесудебного урегулирования спора.