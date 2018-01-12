"Бомба", найденная в подмосковной Балашихе, оказалась всего лишь муляжом

Предполагаемое взрывное устройство, найденное в подмосковной Балашихе, оказалось всего лишь муляжом.

Напомним, недалеко от одного из местных магазинов была обнаружена, предположительно, самодельная бомба. Устройство было заложено на Владимирской улице, недалеко от магазина "Дачник". В полицию о подозрительном предмете сообщил один из продавцов.

Сообщалось, что взрывное устройство представляет из себя целлофановый пакет с двумя контейнерами, в нем виднеются провода. Один контейнер якобы содержал взрывчатое вещество, а другой - поражающие элементы. Найденное устройство исследовала ФСБ.

Как сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах, предмет, похожий на бомбу, был направлен на экспертизу. В результате стало известно, что он представляет собой муляж взрывного устройства.

Напомним, в октябре прошлого года в жилом доме в Балашихе обнаружили целую лабораторию по изготовлению самодельных взрывных устройств. Были задержаны несколько человек.