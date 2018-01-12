Суд отказал лидеру "Шалтая-Болтая" в УДО

в этот день
12.01.18
13:18
В Екб.15:18
В Москве две женщины продали в секс-бордель 14-летнюю девочку
Зауральские педагоги вновь обратились к Путину из-за невыплаты надбавок
На Южном Урале подростки-вандалы закидали снегом Вечный огонь
Главное
У магазина в Балашихе нашли самодельную бомбу

Тема дня
"Трамп пошел на ядерный шантаж" Стало известно, что Штаты собираются создать новую ядерную боеголовку с зарядом малой мощности. Она будет использоваться на модифицированных ракетах "Trident D5", установленных на подводных лодках. Дональд Трамп говорит о необходимости таких разработок ввиду необходимости "сдерживать Россию" в конфликтах на просторах Восточной Европы.
12.01.2018
армия и ВПК  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

Несуществующие сады и гастарбайтеры? Как на самом деле выглядит совхоз Грудинина Главный офис предприятия Грудинина – скромное здание, обшитое пластиком по моде начала нулевых. Зато рядом возвышается огромный пряничный замок. Это детский сад. Один из двух в поселке. Такое соседство наглядно демонстрирует приоритеты директора.
28.12.2017
от издателя  |  комментариев: 78


Михаил Он: Электрошокер для прибалтийских самоубийц О том, как БелАЭС угрожает энергобезопасности прибалтийских лимитрофов, написана большая энциклопедия страшных сказок. Кто в них верит, вопрос десятый, но ведь и ведут себя власти трех республик так, как будто они бессмертные, и мелкие бытовые вопросы, с кого драть три шкуры, чем освещать улицы и запитывать электрички, их волнует так же мало, как Кощея – вопросы отопления его казематов. И совершенно зря.
12.01.2018
экспертное мнение ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Дождались: ПФР стал отказывать россиянам в получении пенсий
Экс-министру здравоохранения Крыма грозит до 15 лет за "госизмену"
В Москве в новогодние праздники снесли фасад фабрики "Рот-Фронт"
Крупные российские бизнесмены и миллиардеры стали гражданами Мальты
Преподаватель УрФУ, "разнесший" элиту из 90-х: "Соловьев на меня пока не выходил"
Россия может выйти из ВТО
Грелись о собак и пытались не спать. В МЧС рассказали причину пропажи двух подростков в Кушве
Бывшие сотрудники "ВИМ-Авиа" вышли на пикеты из-за долгов по зарплате
Голосование
Что Вы считаете главным событием 2017 года?

Выдвижение Путина на выборы президента

Олимпийский скандал

Дело Улюкаева

Рост биткоина

Успехи РФ в Сирии

Выдвижение Грудинина в президенты

Банковский кризис/отзыв лицензий

Подготовку к ЧМ-2018 по футболу

Референдум о независимости Каталонии

Вступление в должность Трампа, санкции против РФ

Год экологии в России


Результаты 6479



Новости
12.01.2018 11:17 Мск (13:17 Екб)
общество | Центральный ФО | В России
Суд отказал лидеру "Шалтая-Болтая" в УДО
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

суд, молоток (2017) | Фото: kavkazplus.com

Лефортовский суд Москвы отказался освободить условно-досрочно от отбывания наказания лидера хакерской группировки "Шалтай-Болтай" Владимира Аникеева.
Читайте также:

Заседание по ходатайству прокурора прошло в закрытом режиме, сообщает "Интерфакс".

В июле прошлого года Мосгорсуд приговорил лидера хакерской группы "Шалтай-Болтай" к двум годам колонии. Аникеев пошел на сделку со следствием и признал вину в незаконном доступе к компьютерной информации.

Как сообщало Накануне.RU, ранее лидеру хакерской группы "Шалтай-Болтай" Владимиру Аникееву были предъявлены обвинения в шести эпизодах незаконного доступа к компьютерной информации. Как отмечается, "следствие не нашло оснований" для признания в качестве потерпевших Натальи Тимаковой (пресс-секретаря премьер-министра Дмитрия Медведева) и Тимура Прокопенко (замначальника управления внутренней политики администрации президента).

Напомним, члены хакерской группы "Шалтай-Болтай" обвинялись в публикации украденной переписки высокопоставленных российских чиновников. Изначально их уголовное дело в СМИ связывали с расследованием дела сотрудников ФСБ и менеджера "Лаборатории Касперского", обвиняемых в госизмене.

Другие новости по темам: шалтай-болтай, владимир аникеев
12.01.2018 11:17 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
13:17 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 22.12.2017 17:45 Мск
Суд в Москве 12 января рассмотрит прошение лидера "Шалтая-Болтая" об УДО

Ранее 06.09.2017 16:22 Мск
Двух фигурантов дела "Шалтая-Болтая" приговорили к трем годам колонии

Ранее 14.07.2017 15:31 Мск
В Мосгорсуд поступила жалоба на приговор лидера "Шалтая-Болтая"

Ранее 13.07.2017 18:34 Мск
Лидер "Шалтая-Болтая" намерен обжаловать приговор Мосгорсуда

Ранее 06.07.2017 12:30 Мск
Мосгорсуд приговорил лидера "Шалтая-Болтая" к двум годам колонии

Ранее 05.02.2017 13:58 Мск
Лидер "Шалтая-Болтая" признал вину

Ранее 02.02.2017 02:05 Мск
По делу "Шалтая-Болтая" арестованы еще двое

Ранее 01.02.2017 00:52 Мск
Арестованные офицеры ФСБ сотрудничали с ЦРУ

Ранее 30.01.2017 10:03 Мск
Источник: по делу хакеров из группировки "Шалтай-Болтай" задержаны высокопоставленные сотрудники ФСБ








Добавить комментарий:

Суд отказал лидеру "Шалтая-Болтая" в УДО
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров


Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+