Суд отказал лидеру "Шалтая-Болтая" в УДО

Лефортовский суд Москвы отказался освободить условно-досрочно от отбывания наказания лидера хакерской группировки "Шалтай-Болтай" Владимира Аникеева.

Заседание по ходатайству прокурора прошло в закрытом режиме, сообщает "Интерфакс".

В июле прошлого года Мосгорсуд приговорил лидера хакерской группы "Шалтай-Болтай" к двум годам колонии. Аникеев пошел на сделку со следствием и признал вину в незаконном доступе к компьютерной информации.

Как сообщало Накануне.RU, ранее лидеру хакерской группы "Шалтай-Болтай" Владимиру Аникееву были предъявлены обвинения в шести эпизодах незаконного доступа к компьютерной информации. Как отмечается, "следствие не нашло оснований" для признания в качестве потерпевших Натальи Тимаковой (пресс-секретаря премьер-министра Дмитрия Медведева) и Тимура Прокопенко (замначальника управления внутренней политики администрации президента).

Напомним, члены хакерской группы "Шалтай-Болтай" обвинялись в публикации украденной переписки высокопоставленных российских чиновников. Изначально их уголовное дело в СМИ связывали с расследованием дела сотрудников ФСБ и менеджера "Лаборатории Касперского", обвиняемых в госизмене.