Владимир Путин выделил 46,9 млн на ремонт прикамского детского санатория для больных туберкулезом

Президент России Владимир Путин выделил из своего резервного фонда 46,9 млн руб. на краевой детский санаторий для больных туберкулезом №1 "Ирень", расположенный в Кунгурском районе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора Пермского края.

На выделенные средства будут отремонтированы здания спальных корпусов №2 и №4. На первых этажах утеплят наружные стены, заменят инженерные коммуникации, модернизируют систему пожарной сигнализации. В одного из корпусов заменят кровлю. Также будет отремонтирована столовая, над которой после завершения работ разместятся стоматологический и физкабинеты. Контракт с подрядчиком уже заключен. По словам главного врача санатория Юрия Чистых, ремонтные работы начнутся уже в ближайшее время. Завершить их предполагается до конца текущего года.

Отметим, что заявка на получение средств для ремонта санатория была сформирована по инициативе губернатора Пермского края Максима Решетникова. Краевой минздрав подготовил всю необходимую проектно-сметную документацию, провел экспертизу, конкурсные процедуры.

Добавим также, что ранее сообщалось о выделении средств из президентского резервного фонда на реставрацию здания краевого центра дополнительного образования "Росток".