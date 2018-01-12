На Среднем Урале горел целлюлозно-бумажный комбинат: пожар тушили в течение трех часов

На территории целлюлозно-бумажного комбината в Новолялинском городском округе произошел пожар. В результате инцидента никто не пострадал.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, сигнал о возгорании поступил сегодня рано утром. Первые пожарные подразделения прибыли к месту через шесть минут. По словам руководителя тушения пожара – начальника 16-ой пожарно-спасательной части Евгения Брылякова, площадь возгорания уже составляла 250 кв.м, а огнем была охвачена кровля и бытовые помещения на втором этаже цеха.

"До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 15 человек. Звеном газодымозащитной службы со второго этажа спасена женщина, которая из-за сильного задымления не смогла самостоятельно эвакуироваться. Пожарные вывели ее из горящего здания в маске "Самоспасатель". Для тушения на втором этаже и на кровле использовались приставные трехколенные лестницы. Для тушения огня на кровле огнеборцы с помощью шансового инструмента производили вскрытие конструкций и проводили проливку", - рассказали в МЧС.

С огнем удалось справиться в течение трех часов. Площадь пожара составила 500 кв.м. В тушении были задействованы четыре единицы техники и 14 человек.

Причины сейчас устанавливают пожарные дознаватели. Наиболее вероятными эксперты МЧС называют нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования и короткое замыкание электропроводки. Как отметили в ведомстве, производственные помещения цеха продолжают свою работу в штатном режиме.