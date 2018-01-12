В Зауралье после повторного видеообращения учителей к Путину губернатор вновь отправил в район правительственную делегацию

После повторного видеообращения учителей Звериноголовского района к президенту России Владимиру Путину губернатор Зауралья Алексей Кокорин вновь отправил в муниципалитет правительственную делегацию во главе со своим заместителем Александром Карповым, об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе главы региона.

Вместе с Карповым объясняться с учителями уехали директор регионального департамента образования и науки Наталья Бобкова и начальник управления финансового обеспечения системы образования департамента.

Правительственный десант проверит правильность начисления заработной платы, в том числе стимулирующих выплат. Кроме того, специалисты проверят, как в соответствии с законодательством распределены 2,7 млн рублей, которые по поручению Алексея Кокорина были дополнительно направлены в Звериноголовский район, чтобы восстановить права учителей и устранить нарушения, выявленные в 2017 году.

Как ранее сообщало Накануне.RU, первое видео учителя записали в декабре прошлого года - суть претензии в том, что педагогам отменили компенсации и снизили зарплату на 30% - при этом без выплаты ее стимулирующей части. После этого в район лично приехал губернатор региона Алексей Кокорин и осудил действия чиновников муниципалитета. Глава региона тогда отметил, что все средства на выплату зарплаты педагогам в соответствии с указами президента из областного бюджета перечислены муниципальному образованию в полном объеме, однако на уровне района и образовательных организаций они были распределены с нарушениями.

10 января педагоги записали второе видеообращение к президенту, так как до сих пор не увидели своих законных денег.