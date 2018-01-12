Сотрудникам "Тюменского хлебокомбината" вернули "зарплатный" долг в 5 млн

Благодаря вмешательству прокуратуры сотрудникам "Тюменского хлебокомбината" выплатили долги по зарплате, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного надзорного ведомства.

Долг в 5 млн руб. нашли еще в сентябре прошлого года. Прокуратура вмешалась: внесено представление, в суд ушли заявления о выплатах, возбуждено административное дело. В октябре совет директоров досрочно прекратил полномочия гендиректора, назначив нового руководителя. В ноябре судья дисквалифицировал уже бывшего руководителя на год.

К декабрю долг снизился до 1,5 млн руб. Прокурор Калининского округа Тюмени Денис Губский при участии новых гендиректора и собственника провел выездное рабочее совещание на хлебокомбинате. Позже долг погашен окончательно.