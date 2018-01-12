Бывший глава министерства здравоохранения Свердловской области стал главным врачом областной больницы №1

Бывший и.о. министра здравоохранения Игорь Трофимов назначен на должность главного врача Свердловской областной клинической больницы №1. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Евгений Куйвашев, сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики губернатора Свердловской области

Напомним, ранее Игорь Трофимов возглавлял министерство здравоохранения Свердловской области. На встрече с губернатором, прошедшей 22 декабря прошлого года, был назван новый глава минздрава - Андрей Цветков, ранее занимавшего должность главного врача Областного противотуберкулезного диспансера

"Знания и опыт главы областного Минздрава сегодня целесообразно применить для развития первой областной больницы – крупнейшего лечебного учреждения нашего региона", - отметил Евгений Куйвашев.

Работать Трофимов начнет с 16 января. Феликс Бадаев, работавший главным врачом ОКБ №1 последние десять лет, с 15 января покидает по собственной инициативе.