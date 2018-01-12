У магазина в Балашихе нашли самодельную бомбу

В подмосковной Балашихе, недалеко от одного из местных магазинов, обнаружена самодельная бомба. Об этом сообщает Mash в своем Telegram-канале..

Взрывное устройство было заложено на Владимирской улице, недалеко от магазина "Дачник". В полицию о подозрительном предмете сообщил один из продавцов.

Сообщается, что взрывное устройство представляет из себя целлофановый пакет с двумя контейнерами, в нем виднеются провода. Один контейнер содержит взрывчатое вещество, другой - поражающие элементы.

По предварительной информации, общий вес найденной бомбы — около 5 килограммов. Сейчас найденное устройство исследует ФСБ.

В октябре в жилом доме в Балашихе была обнаружена целая лаборатория по изготовлению самодельных взрывных устройств. Задержаны несколько человек. На след злоумышленников удалось выйти после того, как один из них обжёг руку в процессе изготовления СВУ. Он обратился за медицинской помощью и медики отреагировали на странный ожог.