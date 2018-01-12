Суд отложил рассмотрение иска "Роснефти" к "Системе" из-за мирового соглашения

Заседание суда по иску "Роснефти" к АФК "Система" отложен из-за заключения сторонами мирового соглашения. Ходатайства в Арбитражный суд Башкирии подали "Роснефть" и "Башнефть".

Заседание назначено на 3 апреля, сообщает ТАСС.

Представитель "Башнефти" пояснил журналистам, что стороны заключили мировое соглашение в конце 2017 г. В соответствии с документом корпорация, выступающая ответчиком по делу о реорганизации башкирской нефтяной компании в 2014 году, выплатит "Башнефти" 100 млрд руб. тремя траншами до 30 марта 2018 г.

Напомним, "Роснефть" и "Башнефть" в декабре 2017 г. обратились в Арбитражный суд Башкирии с иском к АФК "Система" о взыскании 131,6 млрд руб. дивидендов, полученных корпорацией в 2009 и 2014 гг. "Система" следом подала иск к нефтяным компаниям на 330,4 млрд рублей, отметив, что их действия направлены на разрушение корпоративной стоимости компании и доведение ее до банкротства.

Как сообщало Накануне.RU, мировое соглашение нефтяных компаний с АФК "Система" достигнуто после встречи их председателей с президентом России Владимиром Путиным, которая состоялась 21 декабря.