В Екатеринбурге открывается выставка узбекских художников, чьи работы находятся в музеях и частных коллекциях разных стран

В Екатеринбурге будет работать выставка художников из Узбекистана Дилмурода Юлдашева и Дилором Мамедовой. Экспозиция под названием "Два художника - два взгляда" откроется 16 января в Уральском центре развития дизайна и продлится до 11 февраля.

Как сообщили Накануне.RU в творческом объединении "Арт-Сфера", Дилмурод Юлдашев получил художественное образование на факультете графики Ташкентского государственного педагогического университета, его коллега Дилором Мамедова обучалась в Ташкентском институте художеств и дизайна. Оба они с начала 90-х годов прошлого века осуществляют активную выставочную деятельность.

Их произведения демонстрировались на экспозициях в России, Китае, Узбекистане, Бельгии и других стран. Работы художников находятся в музеях ряда стран, а также в частных коллекциях жителей России, Турции, Германии, Голландии, США, Индии, Японии, Австралии и других государств.

Выставка будет проходить при содействии творческого объединения "Арт-Сфера" и Уральского государственного архитектурно-художественного университета.