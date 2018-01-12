Путин в конце января встретится с президентом Аргентины

Президент Аргентины Маурисио Макри в январе посетит Россию. Двухдневный визит запланирован на 22-23 января.

В ходе поездки должны состояться переговоры с российским президентом Владимиром Путиным, сообщили РИА Новости в посольстве Аргентины в Москве.

Как ранее сообщал Кремль, в конце ноября российский президент поговорил по телефону с аргентинским коллегой. В ходе разговора Путин высказал коллеге слова поддержки в связи с ситуацией вокруг пропавшей субмарины и предложил помощь России.