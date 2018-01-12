УФАС отложило рассмотрение жалобы на конкурсный отбор по выбору регоператора по обращению с ТКО для Челябинского кластера

УФАС отложило рассмотрение жалобы на конкурсный отбор регоператора по обращению с ТКО для Челябинского кластера на 18 января. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе антимонопольного органа.

Напомним, жалоба поступила от ООО "Спецпроект" (Волгоград). Компания просит выдать организатору торгов предписание об устранении нарушений действующего законодательства путем аннулирования торгов.

Заявитель указал на сокращение организатором торгов периода подачи заявок, установление обеспечения заявки в необоснованном размере (109 млн рублей) и ограниченным способом обеспечения, увеличение в несколько раз минимального значения размера обеспечения обязательств по соглашению.

В настоящий момент проведение конкурсного отбора приостановлено.

На заседании минэкологии представило информацию по 14 доводам жалобы. В связи с этим УФАС необходимо время для изучения информации. Также антимонопольный орган запросил у организатора торгов и подателя жалобы дополнительные пояснения, в частности, по указанным в конкурсной документации размеру и способу обеспечения заявки (задаток в 5% от максимально допустимой выручки оператора - 109 млн рублей), размеру обеспечения исполнения победителем конкурсного отбора обязательств по соглашению и др.