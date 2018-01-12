Правительство Югры выделило депутатам деньги на наказы избирателей

Правительство Ханты-Мансийского автономного округа выделило депутатам окружной думы 70,4 млн руб. на финансирование наказов избирателей в первом квартале текущего года. Решение принят на сегодняшнем заседании правительства округа, передает корреспондент Накануне.RU.

Среди районов и городов наибольший трансферт получил Сургут, на наказы избирателей крупнейшего города Югры выделено 9,4 млн руб. 6 млн руб. ушли в Нефтеюганский район, более 5 млн руб. получили Ханты-Мансийск и Советский район.

Самые скромные суммы достались Югорску (400 тыс. руб.) и городу Покачи (144 тыс. руб.). Меньше миллиона получили Белоярский и Кондинский, Березовский районы и Пыть-Ях.

В разрезе ведомств наибольший трансферт получит департамент здравоохранения ХМАО, ему выделено более 4 млн руб.