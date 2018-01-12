"Предлагаю вам заняться этой работой": Евгений Куйвашев назначил нового министра

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев подписал указ о назначении министром международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Василия Козлова. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики главы региона.

Губернатор уже провел рабочую встречу с новым министром.

"Задачи, стоящие перед министерством международных и внешнеэкономических связей, более чем обширны. Свердловская область ведет активную международную деятельность - и по продвижению региона, и по привлечению зарубежных инвестиций. Предлагаю вам заняться этой работой. Уверен, что ваши знания и умения придадут новый импульс развитию этих направлений", - отметил Евгений Куйвашев.

В свою очередь, Василий Козлов поблагодарил губернатора за оказанное доверие.

"Главой региона сегодня даны конкретные установки. Прежде всего, они связаны с большими мероприятиями - это проведение матчей чемпионата мира по футболу в Екатеринбурге и работа на победу города и Свердловской области в борьбе за право проведения Всемирной универсальной выставки ЭКСПО-2025. Кроме того, все международные и внешнеэкономические проекты, начатые ранее, будут продолжены", - рассказал он.

Василий Козлов родился Свердловске. В 1996 году окончил физико-технический факультет УПИ (ныне УрФУ) по специальности "инженер-физик", а в 1999 году - институт переподготовки кадров Высшей школы экономики по специальности "менеджмент". В октябре 2007 года был назначен советником председателя правительства Свердловской области, в 2010 году - проректором по общим вопросам Уральского федерального университета. На своей новой должности Козлов приступит к исполнению служебных обязанностей с понедельника, 15 января.

Отметим, ранее пост министра международных и внешнеэкономических связей Свердловской области занимал Андрей Соболев.