"Речь идёт о нестационарных торговых объектах": в УФАС рассказали, за что хотят оштрафовать главу администрации Екатеринбурга

Управление федеральной антимонопольной службы по Свердловской области обратилось в арбитражный суд с просьбой привлечь главу администрации Екатеринбурга Александра Якоба к административной ответственности. Речь идёт о нестационарных торговых объектах.

Антимонопольная служба отстаивает интересы предпринимателей города. Поступали жалобы на схему размещения нестационарных объектов на 2017–2018 годы. В связи с этим в УФАС поступило несколько жалоб на тему того, что администрация Екатеринбурга не разрешила включить в схему размещения нестационарных объектов предложенные ими киоски.

Антимонопольная служба выписала несколько предписаний о прекращении нарушений антимонопольного законодательства, но они не были выполнены. Поэтому пошли дальше - в суд.

"Мы обратились в суд, это уже повторное нарушение. И сейчас только суд может установить размер штрафа", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФАС по Свердловской области