Минздрав изучит идею о размещении устрашающих картинок на алкогольной продукции

Минздрав России изучает предложение размещать иллюстрации о вреде чрезмерного употребления спиртного на бутылках с алкогольной продукцией. С такой идеей в ведомство обратилось руководство федерального проекта "Трезвая Россия", сообщает RT.

По мнению авторов инициативы, ныне существующей надписи с предупреждением о вреде чрезмерного употребления алкоголя недостаточно. "Фотографии пораженных алкоголем мозга, сердца или печени станут стимулом бережнее относиться к своему здоровью, заставят людей как минимум задуматься перед тем, как купить спиртное", - пояснил руководитель проекта Султан Хамзаев.

Еще одним предложением стало разместить вместо страшных фотографий выдержки из Уголовного кодекса, в частности, статьи 151 "Вовлечение несовершеннолетних в распитие алкоголя".

В Минздраве готовы изучить инициативу. "Мы рассмотрим это предложение. Проработаем вместе со специалистами, изучим существующий опыт в других государствах, а также соответствующие научные данные", - сказали там.

Напомним, в России в последнее время усилилась борьба с алкоголизацией населения. С 1 января 2018 года в стране запрещены производство и оборот слабоалкогольных тонизирующих напитков.

Ранее Минздрав не согласовал законопроект Минфина, предусматривающий легализацию продажи алкогольной продукции через интернет с 1 января 2018 года.

Также сообщалось, что Министерство здравоохранения обдумывает запрет на продажу спиртного в выходные дни.