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от издателя  |  комментариев: 78


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Жители Чайковского поддержали инициативу объединения в городской округ
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Чайковский (2016) | Фото: nanocork.com

Жители Чайковского поддержали инициативу по объединению в городской округ, сообщает "Ъ" со ссылкой на главу района Юрия Вострикова.
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"18 января общественные слушания назначит земское собрание района. В феврале дума Чайковского выступит с инициативой создание округа. В марте эту инициативу, вероятно, будет рассматривать краевое заксобрание", – приводит его слова издание.

Публичные слушания по вопросу объединения прошли накануне. Однако, как стало известно Накануне.RU, не все жители смогли на них присутствовать. Пользователи социальных сетей раскритиковали время проведения слушаний.

"Публичные слушания по важнейшему вопросу назначили среди рабочего дня, в 14 часов! В 14 часов, Карл! Когда все нормальные люди на работе. В зале собрались пенсионеры и чиновники. Все в восторге! Все за объединение! Много аплодисментов! Мы так долго к этому шли!" - говорится в нескольких городских группах социальной сети "ВКонтакте".

Получить оперативный комментарий от администрации города не удалось.

Добавим также, что ранее за создание городского округа на публичных слушаниях высказались жители Краснокамска. Также объединительные процессы, связанные с созданием городских округов, стартовали в Гремячинске и Кизеле.

Другие новости по темам: объединение, реорганизация, Чайковский, Чайковский район, публичные слушания
12.01.2018 09:56 Мск | Пермь | Ксения Теплякова
11:56 Екб


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Жители Чайковского поддержали инициативу объединения в городской округ
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