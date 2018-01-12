В Челябинске бывшего военнослужащего внутренних войск МВД России приговорили к условному сроку за мошенничество

Суд признал бывшего старшего тренера спортивной команды Уральского регионального командования внутренних войск МВД РФ полковника запаса Юрия Воробьева виновным в особо крупном мошенничестве.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР, на протяжении более 6 лет Воробьев как самостоятельно, так и в составе организованной преступной группы получил за 32 военнослужащих-спортсменов начисленное им денежное довольствие на общую сумму свыше 16,3 млн рублей.

В это же время он с другим соучастником преступления издал фиктивные телеграммы о направлении 22 военнослужащих-спортсменов в 110 командировок, получив на эти цели в общей сложности более 2,6 млн рублей. Деньги он списал на основании фиктивных отчетных документов.

Обвиняемый признал вину и заключил досудебное соглашение. Челябинский гарнизонный военный суд приговорил Воробьева к 5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет.