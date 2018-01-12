Следственный комитет выясняет обстоятельства смерти женщины в уральской больнице

Следственный комитет выясняет обстоятельства смерти женщины в больнице на Среднем Урале.

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, 11 января в больнице города Краснотурьинска скончалась 27-летняя местная жительница, у которой имелось тяжелое заболевание. Следователи намерены выяснить, в полном ли объеме оказывалась необходимая медицинская помощь данной женщине, в том числе, и по своевременному диагностированию возникшей у нее болезни.

"Для определения точной причины смерти будет проведена судебно-медицинская экспертиза. В рамках проверочных мероприятий будет истребована и проанализирована необходимая медицинская документация, касающаяся состояния здоровья данной гражданки", - уточнили в ведомстве.

Там заверили, что по итогам доследственной проверки обязательно будет принято процессуальное решение.