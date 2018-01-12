В Тюменской области впервые за 12 лет выявлено снижение заболеваемости ВИЧ-инфекцией

В Тюменской области впервые за 12 лет зарегистрировали снижение заболеваемости ВИЧ-инфекцией. При этом число людей, которые проходят обследование растет, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГБУЗ ТО "Центр профилактики и борьбы со СПИД".

В прошлом году тюменцев, заразившихся ВИЧ-инфекцией, в перерасчете на 100 тыс. населения области выявлено меньше, чем в 2016 г. Более того, в областной столице в 2017 г. зарегистрировано падение темпа прироста на 16,8%. Так, в прошлом году ВИЧ нашли у 801 тюменца, а в 2016 г. - у 935. По словам главного врача центра борьбы со СПИД Александра Попкова, снижение темпов прироста заболеваемости ВИЧ-инфекцией в области отмечается уже третий год.

"Интересно здесь другое, что данное снижение происходит на фоне увеличения протестировавшихся на ВИЧ жителей Тюменской области. Следуя государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции в Российской Федерации на период до 2020 года, призывам Юнейдс, Тюменская область предприняла колоссальные усилия для того, чтобы как можно больше тюменцев узнали свой ВИЧ-статус. В этом году тест на ВИЧ сдали 411 тыс. 942 жителя Тюменской области, что на 34,6 % больше планового показателя, предусмотренного государственной стратегией противодействия распространению ВИЧ-инфекции в РФ. То, что наряду с увеличением тестирования на ВИЧ мы видим уменьшение количества наших новых пациентов, говорит о том, что в основной части пациенты с ВИЧ в Тюменской области уже выявлены. Благодаря нашим активным лечебным действиям они уже не являются источниками инфекции. А наши усилия в области профилактики распространения ВИЧ-инфекции говорят о понимании тюменцами базовых правил собственной защиты от ВИЧ-инфекции", - сообщил главврач.

Также специалисты отмечают, что в 2017 году в Тюменской области почти на 22,5% меньше стало выявляться ВИЧ-положительных беременных женщин, также снижаются показатели и среди лиц, употребляющих наркотики и выходящих из мест лишения свободы.