Глава Минобрнауки поручила проверить на плагиат диссертации своих заместителей

Диссертации заместителей министра Минобрнауки проверят на плагиат. Такое поручение дала глава ведомства Ольга Васильева, заявил РИА Новости источник в Минобрнауки.

Мера также коснется глав департаментов ведомства и их заместителей. Проверки уже начались.

По информации РБК, Васильева приняла решение о проверках на совещании с руководством ее ведомства 9 января. На этом совещании обсуждалось письмо жителя Хандыги Виктора Пинигина. Он потребовал лишить докторской степени курирующего развитие науки заместителя министра, академика РАН Григория Трубникова. Пинигин считает, что Трубников в своей докторской диссертации "Синхротрон релятивистских тяжелых ионов Нуклотрон в ускорительном комплексе NICA" заимствовал информацию из кандидатских диссертаций физиков Андрея Бутенко и Виктора Карпинского. У каждого из них Трубников был научным соруководителем, обе диссертации защищены 11 октября 2012 года.

Поручение министра не оформлено официально, точный срок его исполнения пока не утвержден, речь может идти о ближайших двух месяцах.

В случае если плагиат обнаружат в работах руководителей министерства, которых нельзя будет лишить степени из-за давности защиты (срок, в который можно оспорить получение ученой степени, - десять лет), они будут уволены из Минобрнауки, утверждает один из источников РБК.



Всего чиновников такого уровня в министерстве 24. Известно, что ученые степени есть у 13 из них. Подобная массовая проверка внутри ведомства будет проведена впервые.

Напомним, в прошлом году разгорелся скандал вокруг диссертации главы Минкультуры Владимира Мединского - его обвиняли в плагиате. В итоге президиум Высшей аттестационной комиссии (ВАК) рекомендовал Минобрнауки оставить за Мединским ученую степень доктора исторических наук, признав несостоятельными претензии к диссертации чиновника. После этого глава Минобрнауки Ольга Васильева подписала приказ "Об отказе в лишении ученой степени доктора наук" министра.