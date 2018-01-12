Прокурор Тюменской области приказал проверить безопасность домов, аналогичных пострадавшему от пожара

Прокурор Тюменской области Владимир Владимиров распорядился проверить здания, оборудованные фасадными системами. Причиной стал крупный пожар на Олимпийской, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

Проверка коснется жилых домов, учреждений образования, здравоохранения, спорта, транспорта, торговли, а также других мест с массовым пребыванием людей. Специалисты выяснят, достаточно ли безопасны здания. Срок надзора – до 31 января.

Напомним, возгорание случилось вечером 8 января. Площадь его составила 1,5 тыс. "квадратов". Возбуждено уголовное дело, подозреваемый в поджоге здания арестован. Пострадавшие жильцы расселены в гостиницу "Колос", город и область помогут им материально. Здание ремонтировали в 2009 г., в том числе утепляли фасад. Глава МЧС Владимир Пучков направил для обследования здания мобильный диагностический комплекс "Струна".