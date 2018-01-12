Запасы кончились. Последнее крупное месторождение нефти в РФ осталось в заказнике

В Минприроды рассказали о последнем крупном месторождении нефти в России. Участок недр находится на Ямале, но добыча на нем начата не будет из-за "особого" статуса территории, передает корреспондент Накануне.RU.

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Министр природных ресурсов Сергей Донской в интервью РБК сообщил, что к нераспределенному фонду недр относятся 418 нефтесодержащих месторождений — 26 средних, из них два находятся на территории заказников и 10 расположены в районах с неразвитой инфраструктурой.

"Единственное крупное по запасам нефти [и нераспределенное] месторождение Ростовцевское находится на территории заказника регионального значения "Ямальский", но объекты на особо охраняемых природных территориях, разумеется, не будут лицензироваться", - рассказал он.

Запасы нефти на месторождении ранее оценивались в 61 млн т.

Донской заметил, что компании начинают делать акцент на геологоразведке. Государство видит своей ключевой задачей стимулировать недропользователей к самостоятельному открытию новых месторождений.