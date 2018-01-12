В "Аэрофлоте" задумались о взыскании убытков с Аршавиной из-за инцидента на борту самолета

В авиакомпании "Аэрофлот" заявили, что оставляют за собой право предъявить иск Алисе Аршавиной - супруге известного российского футболиста Андрея Аршавина.

Напомним, недавно Аршавину сняли с самолета Москва – Алма-Ата с детьми и сопровождающей их няней. По данным "Аэрофлота", это пришлось сделать "за деструктивное поведение и неподчинение требованиям экипажа". По сообщению авиакомпании, за 200 м до взлетно-посадочной полосы Аршавина отстегнула свой ремень безопасности и ремень ребенка, что категорически запрещено правилами безопасности.

"При этом пассажирка неоднократно получала предупреждение кабинного экипажа о недопустимости подобных действий, а в дальнейшем ей было сделано письменное предписание, однако, она продолжала игнорировать требования экипажа. На основании этого КВС принял решение о снятии пассажиров с рейса. В рапорте отмечается, что пассажирка А. Аршавина неоднократно называла себя майором ФСБ, пытаясь оказать давление на экипаж", - сообщали ранее в "Аэрофлоте".

Сейчас в компании говорят, что могут потребовать с нее возмещения убытков.

"Наш бортпроводник действовал согласно инструкции. Решение командира воздушного судна о снятии госпожи Аршавиной правомерно. Она может обратиться в суд. "Аэрофлот" со своей стороны может потребовать взыскания убытков, которые были понесены в результате задержки воздушного судна, а также дополнительного наземного обслуживания самолета в аэропорту. Пока мы этого не сделали. Компания оставляет за собой право подать иск", - рассказал RT пресс-секретарь "Аэрофлота" Максим Фетисов.

Также в авиакомпании выразили готовность оказать юридическую помощь конфликтовавшей с Аршавиной стюардессе.

Напомним, недавно ситуацию прокомментировали в ФСБ России: там заявили, что Алиса Аршавина никогда у них не работала.