Подозреваемый в жестоком убийстве югорского казака сбежал из округа

Подозреваемый в жестоком убийстве начальника казачьего штаба Александра Л. Рудоб М. находится за пределами Югры, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Известно, что 41-летний подозреваемый работал охранником в центре, где трудился глава казачьего штаба.

Напомним, трагедия произошла на территории "Центра искусств для одаренных детей Севера", где находится здание штаба "Станицы Ермаковской". 17 декабря в нем в казачество приняли, в частности, супругу погибшего, а также подозреваемого. После церемонии начальник штаба и его коллеги решили отметить событие. На следующее утро стало известно, что Александр Л. пропал. Через девять дней рядом с мусорными баками нашли мешки, в которых лежало разрубленное на куски тело начальника штаба.