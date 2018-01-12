Тюменским младшеклассникам разрешили не ходить сегодня в школу

В Тюмени для учеников начальных классов отменили занятия со второй смены. Ученики первой смены учатся в обычном режиме, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации.

"Сегодня из-за низкой температуры воздуха занятия второй смены в школах города Тюмени для учеников первых-четвертых классов отменяются. Занятия первой смены в школах города Тюмени для учеников первых – 11 классов пройдут в обычном режиме", - говорится на официальном портале города.

По информации синоптиков, сегодня в городе столбик термометра опустится до -26 градусов. Отметим, что вчера морозы оставили дома школьников начальных классов из Ханты-Мансийска.