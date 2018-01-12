В Минстрое пообещали снижение ипотечных ставок до 6% к 2022 году

К моменту завершения в 2022 г. программы субсидирования ипотеки для семей с детьми процентная ставка может опуститься до 6% годовых, сказал министр строительства РФ Михаил Мень в эфире телеканала "Россия 24".

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"Госпрограмма действует до 2022 года, но если до этого времени ипотечные ставки и на рынке снизятся до 6%, то программа может быть пересмотрена досрочно", - сказал он.

Как сообщало Накануне.RU, глава Сбербанка Герман Греф заявил, что ставка по ипотеке может опуститься до 6,5% не ранее 2019 г. Вместе с тем "майские указы" президента России предусматривали снижение ставки до уровня инфляции плюс 2,2% к 2018 г.