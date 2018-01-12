На Южном Урале прокуратура потребовала от администрации района устранить коммунальные проблемы в Баландино

Прокуратура признала обоснованными доводы челябинских экспертов ОНФ по коммунальным проблемам в Баландино. Местная администрация получила ряд представлений с требованием устранить нарушения законодательства, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального штаба ОНФ.

Напомним, в поселке четыре многоквартирных домах остались без центрального отопления. По словам общественников, котельная была закрыта на ремонт, а теперь разрушена. Сейчас люди вынуждены обогревать квартиры масляными радиаторами и печками-"буржуйками". Кроме того, есть проблемы и с водоснабжением. В многоквартирные дома подается только техническая вода, а более 15 частных домов вообще отрезаны от водоснабжения.

Информацию о коммунальных проблемах в Баландино проверила прокуратура.

"В ходе мероприятия прокуратура Красноармейского района установила, что в подвалах многоквартирных домов на улице Железнодорожной не функционировала система водоотведения. В настоящее время авария устранена, из подвалов откачаны канализационные воды. Также признаны обоснованными доводы челябинских экспертов Народного фронта об отсутствии теплоснабжения и нарушении теплового режима в квартирах жилых домов", - рассказали в ОНФ.

Глава Красноармейского района получил представление о необходимости устранить нарушения законодательства о теплоснабжении. Также мэрию обязали до 15 февраля организовать холодное водоснабжение.