WWF призвал Меркель помешать строительству "Северного потока-2"

Всемирный фонд дикой природы призвал власти ФРГ остановить строительство "Северного потока-2". К призыву также присоединился Союз охраны природы Германии.

Как отмечается, письменное обращение направлено канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, председателю ХСС Хорсту Зеехоферу и лидеру СДПГ Мартину Шульцу.

"По мнению NABU и WWF, строительство "Северного потока-2 приведет к тупику в политике по борьбе с изменением климата, угрожает хрупкой экосистеме Балтийского моря и разрушает солидарность и доверие в рамках Европейского союза", - приводит выдержки из письма Der Tagespiegel.

Авторы письма призвали власти Германии провести "критическую проверку процедуры утверждения" проекта российского газопровода и выразили готовность добиваться закрытия проекта через суд, сообщает "Росбалт".

Еврокомиссия ранее пришла к выводу, что Европа не нуждается в газопроводе "Северный поток – 2".

Кроме того, власти Дании одобрили законопроект, позволяющий запретить прокладку "Северного потока - 2".