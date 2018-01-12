Евгений Куйвашев: Это нелепо, иметь в центре прекрасного современного города частично разрушенную бетонную трубу

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сделал первое заявление о сносе телебашни в центре Екатеринбурга. На своей странице в Instagram он пояснил свою точку зрения и высказал личное мнение. Он хочет, чтобы место перестало быть "зоной отчуждения" и вернулось к горожанам, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Я знаю, что вокруг этого решения много споров и дискуссий. Мы не один год обсуждали, что делать с башней, последовательно шли к решению этой застарелой проблемы. Потратили большие средства на выкуп башни и земли вокруг нее у федерации, нашли серьезного и ответственного инвестора (УГМК), который готов потратить немалые средства на строительство здесь огромного комплекса с новой ледовой ареной. Свердловская область станет владельцем 40% нового комплекса, то есть потраченные на выкуп деньги вернутся к нам имуществом", - пишет на своей странице Куйвашев.

По его словам, безусловно, все привыкли к башне, но по его мнению - "все-таки это нелепо, иметь в центре прекрасного современного города частично разрушенную бетонную трубу, окруженную пустырем"

"Но не сомневаюсь, через несколько лет, когда строительство нового комплекса будет завершено, свердловчане скажут: "И ведь действительно стало намного лучше". Согласны?" - завершил своё сообщение губернатор области.

Напомним, что 11 января главгосэкспертиза России рассмотрела поступивший с доработки проект строительства радиотелевизионной передающей станции в Екатеринбурге. По плану разработчиков, они хотят построить новую телебашню в районе Уралмаш за 33 месяца.

Отметим, что в Екатеринбурге есть недостроенная с 80-х годов телебашня на ул. Декабристов, которую планируется снести уже к апрелю и разместить на этом участке ледовую арену.