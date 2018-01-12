Сборная России по хоккею проведет два выставочных матча перед Олимпиадой-2018

Сборная России по хоккею проведет два выставочных матча перед зимней Олимпиадой-2018 в южнокорейском Пхенчхане. Об этом Накануне.RU сообщили в Федерации хоккея России.

Так, 30 января российская команда сыграет выставочный матч со сборной Беларуси, а 4 февраля - с хоккейным клубом "Спартак". Обе игры пройдут в Парке Легенд.

Продажа билетов на данные матчи стартовала 11 января.

Напомним, ранее главный тренер сборной России по хоккею Олег Знарок говорил, что окончательная заявка национальной команды на Олимпиаду будет названа 14 января.