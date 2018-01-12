"Не падали ворота на ребенка": экс-глава службы квартальных Алексей Беззуб сделал новое заявление

Экс-глава службы квартальных Орджоникидзевского района Екатеринбурга, член Общественной палаты города Алексей Беззуб, обвиняемый в халатности, ставшей причиной тяжелого травмирования ребенка - на мальчика упали плохо закрепленные футбольные ворота - утверждает, что ребенок получил повреждения каким-то иным способом, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Беззуб на своей странице в Facebook поясняет, что посвятил время математическому моделированию и пришёл к выводу, что ворота не могли упасть ребенку на живот.

"Для того, чтобы уронить ворота, нужно раскачаться на них под углом более 40 градусов. Как это сделать на качелях - я понимаю, как это сделать ребенку на турнике - не понимаю. Даже если раскачаться на воротах, чтобы они ходили ходуном и их уронить, то ворота упадут максимум на ноги", - пишет Беззуб.

Эксперт во время допроса ответил, что не уверен, что травма была нанесена воротами. Удар мог быть нанесен рукой или ногой.

"Это я к тому, что события не было. Не падали ворота на ребенка. Нет свидетелей, скорая не вызывалась, следственный эксперимент не проводился, все строится на показаниях родителей и ребенка, которые даже не проверялись", - сообщил Алексей Беззуб.

Напомним, Алексей Беззуб предстанет перед судом. Его обвиняют в халатности, которая, по версии следствия, привела к травмированию ребенка. А по мнению члена Общественной палаты Екатеринбурга Екатерины Петровой, уголовное дело было возбуждено по заявлению родителей пострадавшего ребенка, однако оценка их действиям дана не была.