Частные инвесторы купили электростанции Вексельберга в Прикамье для майнинга криптовалют

Частные инвесторы купили у "Т Плюс" Виктора Вексельберга две ТЭС для создания дата-центра и майнинг-фермы.

ООО "Губахинская энергетическая компания" была продана в декабре прошлого года. В ее состав входят Кизеловская ГРЭС (Пермский край, 23,6 МВт) и Сарапульская ТЭЦ (Удмуртия, 10 МВт). Продажа генерации была вызвана убыточностью прежде всего Кизеловской ГРЭС, снабжающей теплом город Губаха. По официальным данным, покупателем актива у "Т Плюс" выступила Надежда Симанова, однако, реальным приобретателем стал Алексей Колесник, в конце декабря возглавивший ООО "ГЭК", пишет "Коммерсант".

"Вариант с криптовалютой мы тоже рассматриваем, но до принятия законодательной базы вплотную заниматься этим не планируем",— сказал Колесник изданию.

Напомним, что проект о регулировании криптовалют находится в стадии разработки. Мифнин пообещал внести его в Госдуму в феврале.