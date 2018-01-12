Избирком Тюменской области направил в думу документы по референдуму о возврате прямых выборов глав

Избирательная комиссия Тюменской области рассмотрела пакет документов от инициативной группы тюменцев по проведению референдума в Тюменской области о возвращении в регион прямых выборов. Об этом в своем facebook рассказал член избирательной комиссии с правом решающего голоса Александр Лобов, передает корреспондент Накануне.RU.

Отметим, что это уже третья попытка активистов добиться референдума. На этот раз документы подготовлены качественно - у областного избиркома не возникло вопросов к оформлению. Вопрос будет направлен в региональный парламент для дальнейшего рассмотрения.

"По результатам проверки представленных инициативной группой документов установлено, что ходатайство о регистрации инициативной группы по проведению референдума и протокол собрания инициативной группы по проведению референдума соответствуют требованиям законодательства. В связи с этим Избирательная комиссия Тюменской области решила направить ходатайство и протокол собрания инициативной группы по проведению референдума Тюменской области по проекту закона Тюменской области "Об избрании в Тюменской области глав муниципальных образований и депутатов представительных органов муниципальных образований на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании и о месте глав муниципальных образований в системе органов местного самоуправления" в Тюменскую областную думу для проверки соответствия вопроса, предлагаемого для вынесения на референдум, требованиям действующего законодательства", - сообщил Александр Лобов.

В Тюменской области, как и в других субъектах РФ мэров выбирают не жители городов, а депутаты местных дум, по результатам конкурса. На референдум планируется внести проект, предполагающий возврат прямых выборов. Отметим, что подобные попытки предпринимаются и в других регионах, в частности в Пермском крае.